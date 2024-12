Veröffentlicht am 6. Dezember 2024 von wwa

LAUTZENBRÜCKEN – Diebstahl von Stromkabeln auf Betriebsgelände eines Steinbruchs in Lautzenbrücken

Im Zeitraum zwischen Freitag, 29. November 2024 und Montag, 02. Dezember 2024 kam es auf dem Gelände eines Steinbruchs an der Kreisstraße 31, in der Gemarkung Lautzenbrücken zu einem Diebstahl. Unbekannte betraten das frei zugängliche Gelände und entwendeten diverse Stromkabel. Es entstand hoher Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg (Telefonnummer: 02662-95580 oder pihachenburg@polizei.rlp.de)in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei