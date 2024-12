Veröffentlicht am 5. Dezember 2024 von wwa

DATTENBERG – Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf der K 10 bei Dattenberg

Am 05. Dezember 2024 gegen 07:30 Uhr ereignete sich im Kurvenbereich auf der K 10 kurz vor der Ortslage Dattenberg eine Verkehrsunfallflucht, bei der der linke Außenspiegel eines Schulbusses PKW beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss in Fahrtrichtung Linzer Krankenhaus, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen. Bei dem Unfallverursacher handelte es sich um einen LKW. Vor Ort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, sodass weitere Ermittlungsansätze zum Unfallverursacher vorliegen. Zeugen oder der Verursacher werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei