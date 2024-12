Veröffentlicht am 5. Dezember 2024 von wwa

WISSEN – Arbeitskreis Wissen der IG Metall Verwaltungsstelle Betzdorf-Herborn trifft sich im Kulturwerk

Der Arbeitskreis Wissen der IG Metall Verwaltungsstelle Betzdorf-Herborn hatte zu seiner traditionellen Herbstversammlung ins Kulturwerk eingeladen. Bei der Eröffnung sagte Klaus-Peter Schmidt, der vor kurzem das Amt des Sprechers übernommen hat: „Schön dass doch sie viele gekommen sind und damit ihre Solidarität mit den Kollegen vor Ort unter Beweis stellen!“ Ein besonderer Gruß ging an Uwe Wallbrecher, dem ehemaligen Betzdorfer Gewerkschaftsbevollmächtigtem. Schmidt führte zunächst aus, 5,5 Prozent mehr Lohn über 26 Monate sei nicht ganz zufriedenstellend, dem Wallbrecher nur zustimmen konnte. „Wir haben Einnahmen- und keine Ausgabenprobleme“, fuhr er fort. Gespart werden könne beispielsweise bei den vielen deutschen Krankenkassen.

Verwaltungsstellenmitarbeiterin Derya Catalirmak gab dann einen Überblick zu den aktuellen Lohnabschlüssen und auch allgemein zum Tätigkeitsbereich der Einrichtung. Erstmals gab sich Ralf Lindenpütz die Ehre bei einem Treffen der IG Metaller. Er ist Stadtbürgermeister von Altenkirchen und in Wissen zur Schule gegangen. Deutschland leide zum Beispiel unter hohen Energiepreisen, sagte er und weiter: „Wir brauchen eine solide Grundversorgung, was durch die Privatisierung der Krankenhäuser aber nicht immer gewährleistet ist“. „Ohne Gewerkschaft wären die Probleme aber noch größer“, meinte Lindenpütz noch in Richtung der Gastgeber.

Gewerkschafter Werner Miksche bezog noch Stellung in Sachen DRK-Krankenhaus Kirchen. Abschließend ging Klaus-Peter Schmidt noch auf die Jahresfahrt 2024 ein. Diese hatte im Sommer in die Landeshauptstadt Mainz geführt. Auf dem Programm standen unter anderem ein Stadtrundgang und ein Besuch des Doms. Höhepunkt war ein Treffen mit der heimischen SPD-Abgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Landtag. Im kommenden Jahr will man wieder mit den alten Kollegen auf Reisen gehen, kündigte Schmidt noch an. Denkbar wäre beispielsweise eine Mehrtagesfahrt nach Berlin. Doch zuvor wird es wieder eine Frühjahrszusammenkunft geben. Der Termin steht aber nicht nicht fest. Vor dem Auseinandergehen spendierte die IG Metall noch ein kräftiges Mahl für die Anwesenden im Foyer des Kulturwerks. (bt) Foto: Bernhard Theis

Foto: Die IG Metall Verwaltungsstelle Betzdorf-Herborn hatte wieder den Arbeitskreis Wissen, hier mit Sprecher Klaus-Peter Schmidt (vorne, 2. von re.), ins Kulturwerk eingeladen.