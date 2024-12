Veröffentlicht am 5. Dezember 2024 von wwa

MENDIG – Großes Interesse beim ersten Infoabend zur Montessori-Realschule+ in Polch

Am 4. Dezember 2024 haben sich interessierte Eltern und Lehrer über den Stand der Planungen zur Schulgründung einer neuen Montessori-Realschule+ in Polch informiert. Sie soll durch einen privaten Trägerverein betrieben werden, der bereits eine Montessori-Grundschule in Mendig betreibt. “Die große Nachfrage hat uns darin bestätigt, dass es jetzt eine weiterführende Schule mit Montessori-Pädagogik braucht, denn die Eltern suchen nach einem solchen Angebot,” blickt Ramona Erwen, Vorsitzende des Trägervereins Montessori-Zentrum Sonnenschein e.V., auf den Abend zurück.

Umsetzung von Montessori-Pädagogik im Schulalltag

Vielen Eltern war es wichtig, zu verstehen, wie sich der Schulalltag und das Lernen für ihre Kinder verändern würden, wenn sie an die geplante Montessori-Realschule+ wechseln. Hier wurde aufgezeigt, wie Maria Montessori sich das Lernen in den verschiedenen Altersklassen vorgestellt hat und wie sich das Lernangebot an die altersgerechten Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen anpassen müsste. “Besonders in der Pubertät wird Lernen bei Kindern ganz neu erlebt. Maria Montessori war überzeugt, dass es für Kinder ab etwa 12 Jahren nicht mehr darum ging, neue Fähigkeiten aufzubauen, sondern darum, mit dem ‘inneren Baukasten’ eines jeden Kindes den Platz in der Welt zu finden,” erklärte Erwen. Wenn man diesen Anspruch auf die Umsetzung des Lehrplans einer Realschule überträgt, wird man feststellen, dass der sogenannte Erdkinderplan der Montessori-Pädagogik genau diese Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung mit dem Lernen verbindet. “Dieser Zusammenhang macht den Unterschied zum Lernen an einer Regelschule oft am deutlichsten, stellt Erwen fest.

Spannende Zeiten bis zum Schulstart

Mit dem Ziel der Schulgründung vor Augen steht der Trägerverein aktuell vor vielen Herausforderungen, die nahezu gleichzeitig gelöst werden müssen. Die Verhandlungen zum Grundstückskauf in Polch sind eine wesentliche Grundlage für die weiteren Planungen. “Mit der Resonanz des Infoabends wird deutlich, dass es sehr viele interessierte Schüler für den Schulstart gibt. Auch Lehrer haben sich bereits bei uns gemeldet,” fasst Erwen zusammen. Damit bleibt noch die Frage der Räumlichkeiten für den Schulstart. “Auch bei diesem Thema haben wir mehrere Optionen, die wir parallel verfolgen, um unser Ziel zu erreichen. Denn eines ist klar: Am ersten Tag nach den Sommerferien 2025 soll die Montessori-Realschule starten.”