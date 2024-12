Veröffentlicht am 5. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Knappe Niederlage der Seniorenmannschaft

Am 1. Advent fand sich die Seniorenmannschaft des Badminton Club Altenkirchen in Rheinbreitbach für das letzte Spiel des Kalenderjahres ein. Beide Mannschaften befanden sich auf Augenhöhe, was an der Anzahl an Spielen zu sehen ist, die in die Verlängerung gingen. Denn die Hälfte aller Spiele wurde in drei Sätzen gespielt. So auch das erste Herrendoppel. Robin Krämer und Stephan Hoffmann gewannen den ersten Satz souverän, mussten sich jedoch in den folgenden zwei Sätzen geschlagen geben. Im zweiten Herrendoppel machten es Daniel Berker und Mathias Wiedenmann noch spannender. Der erste Satz konnte 16:21 gewonnen werden. Im zweiten Satz ging es in Verlängerung. Alle hielten die Luft an als der Spielstand 20:20 anzeigte. Nur zwei treffsichere Ballwechsel fehlten, um einen Siegpunkt für Altenkirchen zu holen. Doch leider holte Rheinbreitbach den Satz und hat mit dem dazugewonnenen Selbstbewusstsein das Spiel letztendlich für sich entschieden. Im Damendoppel holten Alwina Boiko und Lena Siemens durch gut platzierte Bälle einige Punkte, mussten sich jedoch leider in zwei Sätzen mit 21:19 und 21:17 knapp geschlagen geben. Das erste Herreneinzel, gespielt von Robin, das dritte Herreneinzel, gespielt von Daniel und das Dameneinzel, gespielt von Alwina, gingen in knappen Sätzen an den SV Rheinbreitbach. Stephan konnte im zweiten Herreneinzel seinen Gegner durchschauen und leicht ausspielen, so konnte er 10:21 und 14:21 gewinnen. Ebenfalls erfolgreich gingen Mathias und Lena aus dem Mixed hervor. In drei knappen Sätzen konnten sie ihre Spielstärke konstant aufrechterhalten und holten für Altenkirchen den zweiten Punkt. Somit endete die Begegnung mit 6:2 für den SV Rheinbreitbach.

Nun geht es erst einmal in die Winterpause, in der alle die Vorweihnachtszeit genießen und sich im Training langsam, aber sicher für das nächste Spiel am 11. Januar 2025 vorbereiten können.

Foto: Lena Siemens, Alwina Boiko, Robin Krämer und Daniel Berker – Mathias Wiedenmann und Stephan Hoffmann