Veröffentlicht am 4. Dezember 2024 von wwa

BENDORF – Verkehrskontrolle in Bendorf

Dienstag, 03. Dezember 2024, wurde zwischen 08:10 Uhr und 11:25 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Ringstraße in Bendorf (Tempo 30 Zone), in Nähe der Grundschule, durchgeführt. Im genannten Zeitraum konnten insgesamt 18 Verstöße festgestellt werden. In elf Fällen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrzeugführer eingeleitet. Der schnellste Fahrer wurde mit 63 km/h abzüglich eines Toleranzwertes gemessen. Den Fahrer erwartet neben einer empfindlichen Geldstrafe ein einmonatiges Fahrverbot. Die Kontrollmaßnahmen werden aufgrund des Ergebnisses beibehalten und weiter intensiviert. Quelle: Polizei