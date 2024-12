Veröffentlicht am 4. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier“ im Dezember: Katharina Hack spielt Debussy, Mozart und Chopin

Noch einmal bietet das Altenkirchener Kreishaus in diesem Jahr der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ eine Bühne: Am 15. Dezember gastiert bereits zum dritten Mal die Pianistin Katharina Hack in der Kreisstadt. Die Überschrift zu ihrem Konzert mit Werken von Claude Debussy, Wolfgang Amadeus Mozart und Frédéric Chopin lautet „Clair de Lune – Sonaten zwischen Pathos und Leichtigkeit“.

Katharina Hack gilt in der Musikwelt als Ausnahmeerscheinung mit starker, eigener Persönlichkeit, sie konzertiert in Europa und den USA, auf Bühnen wie dem Konzerthaus Dortmund und der Fondation Louis Vuitton Paris. Sie studierte bei Gabriela Montero, Ilja Scheps, Konstanze Eickhorst und ist derzeit im Konzertexamen bei Bernd Glemser. Mit der Cellistin Anouchka Hack bildet sie ein festes Duo. Sie erhielt bereits zahlreiche Preise, ihre Debüt-CD wurde unter anderem für den „Opus Klassik“ nominiert.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen: www.weltklassik.de

Foto: Katharina Hack ist am 15. Dezember bereits zum dritten Mal zu Gast bei „Weltklassik am Klavier“. (Foto: Gordana Bursac)