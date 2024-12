Veröffentlicht am 4. Dezember 2024 von wwa

SCHÜRDT – Alle Jahre wieder – großer Weihnachtsbaumverkauf ist Schürdt ist gestartet

Wer zu den anstehenden Festtagen noch einen schönen Weihnachtsbaum sucht, sollte sich auf den Weg nach Schürdt machen. Wie alljährlich hält Familie Schumann/Thisson eine große Auswahl an Bäumen bereit. Bei Natascha Schumann erkundigte sich Ortsbürgermeister Torsten Saynisch nach der aktuellen Nachfrage. Seit dem 1. Adventswochenende ist die Nachfrage besonders von privaten Kunden gestiegen. In der Hauptstr. 18 in Schürdt ist man zur Auswahl eines Weihnachtsbaums herzlich willkommen und erhält eine kompetente Beratung. Eigentlich ist auf dem Gelände an der Hauptstraße (fast) immer jemand aus der Familie anzutreffen, sodass der Einkauf auch recht flexibel möglich ist. (tos) Foto: OG Schürdt