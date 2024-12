Veröffentlicht am 3. Dezember 2024 von wwa

WILLROTH – Neuer Standort, neue Perspektiven: Kopiervertrieb Schöneberg setzt auf Willroth

Die Kopiervertrieb Schöneberg GmbH ist Spezialist für Bürosystemtechnik und moderne Konferenztechnik. Die Bandbreite reicht dabei vom kleinen Arbeitsplatzdrucker, über Hochleitungsdrucker oder -scanner, bis hin zu interaktiven Whiteboards namhafter Hersteller einschließlich Reparaturen und Garantieabwicklungen. Ebenso gehören individuelle Lösungen zum Thema „Dokumentenmanagement“ zum Portfolio. Seit dem Frühjahr dieses Jahres hat das Familienunternehmen seinen Sitz in Willroth. Nach über 30 Jahren in Neuwied entschied man sich zu einem Neubau im Willrother Gewerbegebiet. Dies nahmen Landrat Dr. Peter Enders, Bürgermeister Fred Jüngerich, Ortsbürgermeister Wilfried Schiefer und die beiden Wirtschaftsförderer Lars Kober (Landkreis Altenkirchen) und Dirk Fischer (VG Altenkirchen-Flammersfeld) zum Anlass, das Unternehmen zu besuchen.

Das Geschäftsführer-Trio Karl-Heinz Schöneberg, Nina Schöneberg-Reingen und Kevin Schöneberg empfingen die Gäste in den neuen Räumlichkeiten. Das hochmoderne Firmengebäude, das komplett in Holzbauweise gefertigt wurde, beeindruckte auf Anhieb die Besucher. „Wir sind seit über 30 Jahren im Bereich Bürosystemtechnik tätig. Angefangen hat alles mit dem Vertrieb von Kopierern. Heute bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Portfolio an Hard- und Softwarelösungen, von Druck- und Multifunktionssystemen über Dokumentenmanagement bis hin zu IT-Dienstleistungen“, so Karl-Heinz Schöneberg. Stolz präsentierte er das neue Firmengebäude, das durch seine moderne Architektur und Funktionalität besticht. „Der Umzug nach Willroth war ein wichtiger Schritt für uns“, betonte er. Die gute Anbindung an die A3 und die Unterstützung durch Dirk Fischer von der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde hätten die Entscheidung leicht gemacht, den Sprung vom Kreis Neuwied in den Kreis Altenkirchen zu vollziehen. Man habe sich auch im Landkreis Neuwied wohlgefühlt. „Nur hier hatte sich einfach eine Chance ergeben, die wir nutzen wollten und letztendlich auch genutzt haben“, so der Geschäftsführer. Landrat Enders zeigte sich beeindruckt von der unternehmerischen Leistung: „Die Schöneberg GmbH hat sich über mehrere Jahrzehnte einen Namen in der Branche gemacht. Und einen Kundenstamm von über 4.000 Unternehmen baut man über die Jahre nur dann auf, wenn man vieles in der Vergangenheit richtig gemacht hat“, lobte Enders. Auch Bürgermeister Fred Jüngerich sowie Ortsbürgermeister Schiefer freuten sich über die „Neuankömmlinge“ im Kreis.

Das Familienunternehmen beschäftigt 15 Mitarbeiter und bildet sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich aus. Zu den Kunden der Schöneberg GmbH gehören z.B. der ADAC Mittelrhein, die Kirschbergklinik MVZ Zahnklinik Andernach und der Caritasverband Koblenz, aber auch kleine Unternehmen und Privatkunden. Wer sich für das Leistungsspektrum des Unternehmens interessiert, ist in den Ausstellungsräumen jederzeit herzlich willkommen.

Foto: Das Geschäftsführer-Trio Karl-Heinz Schöneberg (3. von rechts), Nina Schöneberg-Reingen und Kevin Schöneberg (3. bzw. 2. von links) entschied sich für einen Neubau in Willroth. Sie stellten (von links nach rechts) Lars Kober (Wirtschaftsförderung Kreis), Bürgermeister Fred Jüngerich, Landrat Dr. Peter Enders, Ortsbürgermeister Wilfried Schiefer und Dirk Fischer (Wirtschaftsförderung Verbandsgemeinde) das moderne Firmengebäude vor. Foto: Maximilian Kohn