Veröffentlicht am 3. Dezember 2024 von wwa

BRACHBACH – Winterwanderung mit Bätzing-Lichtenthäler

Die SPD-Politikerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Sabine bewegt“ die Bürgerinnen und Bürger ein, gemeinsam mit ihr die Winterlandschaft rund um Brachbach in der Verbandsgemeinde Kirchen zu erkunden. Die Wanderung findet am Samstag, 14. Dezember, statt. Treffpunkt ist um 12.00 Uhr auf dem Parkplatz am Apfelbaum in Brachbach. Von dort führt die Wanderstrecke hinauf über das Schachtspäddchen zum Zigeunerplatz, über den Schlirrenweg hinunter zur Viehweide und weiter durch den Ortskern Richtung Feuerwehrhaus. Im Anschluss an die Wanderung steht ein Besuch des Brachbacher Weihnachtsmarktes, offizielle Eröffnung um 15 Uhr, auf dem Programm. „Ich freue mich schon sehr auf die Veranstaltung und die Menschen, die ich beim Wandern wiedersehe oder kennenlerne. Die Aktion „Sabine bewegt“ habe ich schon vor etlichen Jahren ins Leben gerufen. Allen Teilnehmenden macht es viel Freude in unserer schönen Landschaft unterwegs zu sein und der Gesprächsstoff geht nie aus“, erläutert die Landtagsabgeordnete, der der direkte Austausch mit den Menschen vor Ort sehr am Herzen liegt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Festes Schuhwerk ist zu empfehlen.