WISSEN – Stadtführungen Lichterglanz in Wissen: nur noch wenige Plätze frei

Der Tourismusverband des Wisserlandes informiert, dass nur noch für die Advents-Stadtführung am 6. Dezember um 16 Uhr einige Plätze verfügbar sind. Die weiteren Führungen vor Weihnachten sind ausgebucht. Gästeführerin Dagmar Ueckerseifer zeigt den Teilnehmern dabei „Bauwerke, Menschen und Geschichten“. Die vorweihnachtliche Führung in der Abend-Dämmerung durch die beleuchtete Wissener Innenstadt ist inclusive „Flanieren und Probieren“, also einer kurzen Einkehr mit Verkostung regionaler Produkte. Anmeldungen bitte kurzfristig an die Tourist-Information Wisserland im RegioBahnhof Wissen (Tel. 02742 2686, Mail: info@wisserlandtouristik.de). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Gebühr in Höhe von 5 € ist bei der Führung in bar zu entrichten. Infos auf wisserland.de/veranstaltungen. Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich.