Veröffentlicht am 3. Dezember 2024 von wwa

WISSEN – Stern auf dem Kucksberg leuchtet letztmalig – Helfen Sie mit und spenden Sie für einen neuen Stern 2025

Seit Generationen schauen die Einwohner und Besuchern von Wissen alljährlich zur Adventszeit auf den großen Stern am Kucksberg. Ende der 50er Jahre wurde er unter Gemeinde- und Amtsbürgermeister Schindler hoch oben am Kucksberg aufgestellt. Da zuvor Russland den Satelliten „Sputnik“ ins All geschossen hatte, wurde der Stern im Volksmund auch gern als „Schindlik“ bezeichnet. Jedenfalls hatte sich Wissen mit dem großen Sternenschweif ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie ein einfaches Symbol über die Jahre hinweg eine so bedeutende Rolle in der Gemeinde spielen konnte. Das Engagement und die Tradition, die mit dem Stern verbunden sind, spiegeln wirklich den Gemeinschaftsgeist und die Kultur von Wissen wieder.

Die erste Konstruktion war gänzlich aus Holz, wurde aber in späteren Jahren durch ein Metallrohrgerüst mit Holzrahmen ersetzt. Auf Glühbirnen folgten LED´s, 250 an der Zahl. Durch diese Maßnahme konnten die Stromkosten erheblich gesenkt werden.

Nun sind sowohl die Lichterketten als auch das Holzuntergestell stark verwittert und müssen dringend erneuert werden. Für dieses Jahr konnte man sich noch behelfen, doch für das Kommende muss eine neue Lösung her.

Es ist verständlich, dass die Instandhaltung und Erneuerung solcher Wahrzeichen kostenintensiv sein kann. Ein erstes Angebot kommt auf eine Summe von annährend 12.000 Euro für eine gänzliche neue Konstruktion in Metall. Das der Stern weiterhin leuchten sollte, sind sich Bürgermeister und die Beigeordneten sicher, doch die hohe Summe kann nicht ohne Ihre Hilfe aufgebracht werden.

Berno Neuhoff wendet sich daher an die Wissener Bürgerinnen und Bürger: „Der Stern ist ein Alleinstellungsmerkmal und Wahrzeichen unserer Heimat. Es gibt ein Lied, ‚ein Stern, der Deinen Namen trägt‘. Ich hoffe, dass das für unserer Heimatstadt Wissen Wirklichkeit wird.“

Daher startet die Stadt Wissen eine Crowdfunding-Kampagne um die notwendigen Mittel aufzubringen. Wir möchten damit sicherstellen, dass der Stern weiterhin leuchtet und die Adventszeit in Wissen erhellt. Ab sofort kann auf das folgende Konto bei der Sparkasse Westerwald-Sieg mit der

IBAN DE54 5735 1030 0005 0000 39 und dem Verwendungszweck „Stern“ gespendet werden. Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, bitten wir Sie um Angabe Ihrer Adresse.

Fragen und Anregen können Sie gern an die E-Mail Adresse sternkucksberg@rathaus-wissen.de wenden.

Titelfoto: Paul-Jörg Steinke