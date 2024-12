Veröffentlicht am 3. Dezember 2024 von wwa

MARENBACH – Ergebnisse Luftgewehr SV „Im Grunde“ Marenbach 1

Die 1. Marenbacher Luftgewehrmannschaft bestreitet den 2. Wettkampftag: Am Wochenende trat der SV Marenbach 1 in der Landesoberliga gegen den SV Soonwald Mengerschied an. Trotz hervorragender Einzelleistungen musste sich das Team aus Marenbach deutlich mit 0:5 geschlagen geben. Die Stimmung zwischen den beiden Vereinen war jedoch durchweg freundlich und sportlich, was den Wettkampf zu einem fairen und angenehmen Erlebnis für alle Beteiligten machte.

Nach einem leckeren gemeinsamen Mittagessen startete der SV Marenbach in die zweite Runde des Tages gegen den SSV Bad Breisig. Dieses Mal lief es für die Marenbacher deutlich besser: mit starken Einzelleistungen sicherten sie sich den Sieg und gewannen den Wettkampf klar mit 4:1 Punkten.

Dank dieser Leistung verteidigt der SV Marenbach 1 nach dem zweiten von drei Wettkampftagen den zweiten Tabellenplatz. Das Team blickt nun optimistisch auf den letzten Wettkampftag und die Chance, weiterhin auf einem Spitzenplatz zu bleiben.