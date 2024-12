NEUWIED – „Weihnachten bei Pino Italia“ – „Weihnachtsfeier für Bedürftige und Obdachlose“

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024 von wwa

NEUWIED – „Weihnachten bei Pino Italia“

Nach dem Vorbild von Schlagersänger Frank Zander „Weihnachtsfeier für Bedürftige / Obdachlose“, die er seit 1995 jedes Jahr in Berlin veranstaltet, wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal eine solche Aktion in Neuwied durchgeführt. Ort dieser Veranstaltung war das Pino Italia im Heimathaus von Neuwied. Unter dem Motto: „Weihnachten bei Pino Italia“ kamen rund 100 Bedürftige zu einem gemeinsamen Essen zusammen. Unter den Gästen waren auch ein Dutzend Kinder, die sich sehr über das tolle Essen und das Rahmenprogramm gefreut haben.

Ab 14:30 Uhr wurde neben dem Viergang-Menü, auch ein buntes Programm den Gästen geboten. Zu einem kam der Nikolaus zu Besuch, zum anderen war auch die Herrenhuter Bläsergruppe und ein Streichorchestertrio anwesend. Für die Kleinen kamen aus Koblenz die Klinikclowns ins Heimathaus. Initiator der ganzen Aktion war Christoph Menzenbach. Seine Motivation „Es gehe an diesem Tag um das Wohl der Menschen, die eh nichts haben. Ich wollte mit dieser Aktion ein positives Zeichen setzen für die armen Menschen in unserer Stadt.“ Auch die zweite Aktion war ein harmonischer Nachmittag für die Gäste und die Spender letztere hatten sich im Wintergarten zu einem Geselligen Zusammensein eingefunden. Dabei war auch das Kamerateam vom SWR aus Baden Baden. Die Reportage wird am 11. Dezember 2024 bei Kaffee oder Tee zu sehen sein. (mabe) Fotos: Marlies Becker