Veröffentlicht am 2. Dezember 2024 von wwa

HEDDESDORF – Goldenen Schärger an Kabarettistin Alice Hoffmann verliehen Das Rahmenprogramm des Abends in der Raiffeisenturnhalle in Heddesdorf war ausgezeichnet. Ein Abend mit karnevalistischer Note. Die Gäste, überwiegend Gardisten, aber auch städtische Prominenz und ehemalige Ordensträger erlebten einen launigen Abend zwischen Gardetänzen und Büttenreden. Der Neuwieder Oberbürgermeister, selbst Ordensinhaber hielt die Laudatio und überreichte zusammen mit den beiden Moderatoren Fredi Winter und Michael Bleidt den goldenen Schärger, die höchste Auszeichnung der Stadt Neuwied an die Kabarettistin Alice Hoffmann (Hilde Becker). Während Klaus Lempard für die musikalische Stimmung zum Schunkeln und Mitsingen sorgte, rissen die Bands der Schäl Pänz und der Knochenläcker die Gäste von den Stühlen. Zwischen den Gardetänzen der Grünen Mädchen und Jungen, der 31 Tänzer aus der Prinzengarde Kasbach Ohlenberg und den Moonlightdancer unterhielten noch Querni mit Gisela und der Doktor von Mayen die Gäste. Ein besonderer musikalischer Leckerbissen war der Beitrag von Frank Golischewski am Klavier der Hits aus den 20 und 30 Jahren präsentierte. Während einige Gäste um Mitternacht den Heimweg antraten, hielten hartgesottenen noch bis in die frühen Morgenstunden aus. (mabe) Fotos: Marlies Becker