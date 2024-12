Veröffentlicht am 2. Dezember 2024 von wwa

BRACHBACH – Heimatverein „Glück-Auf“ Brachbach e.V. – Brachbach erstrahlt im Lichterglanz!

Net schwätzen – maan! Unter diesem Motto arbeiten die Frauen und Männer des Heimatverein „Glück-Auf“ Brachbach e.V. unermüdlich im Jahresrund, von Januar bis Dezember. Meist im Stillen und ohne viel Tamtam. Jetzt jedoch glänzen die Aktivitäten der Heimatfreunde weithin sichtbar im und um das uralte Bergbau- und Hüttendorf Brachbach.

Wie seit vielen Jahren gern gepflegte Tradition, wurde die dunkle Jahreszeit wieder durch etliche Lichterobjekte erhellt. Die Kreuze hoch über der Sieg „Oben in der Kirchhardt“ sowie über dem alten Ortskern hinter der Jahnhalle künden ins Tal hinein das nahende Weihnachtsfest an. Im Ort selbst erstrahlen schmucke Weihnachtsbäume auf dem Zechenwaldplatz, „Hinter der Mühle“ sowie der Ortsmitte vor dem Heimathaus in festlichem Glanz. Auch in der Pfarrkirche stellten die Männer des Heimatvereins Brachbach wieder zwei prächtige Bäume auf sowie vor dem örtlichen REWE-Markt.

Auch die Frauen und Männer der Backgruppe sind schon mit Fleiß und Elan in den Vorbereitungen. Anlässlich des heimischen Weihnachtsmarktes am 14. Dezember lassen die frisch im Backes gebackenen Zimtschnecken und Hefezöpfe wieder genüssliche Gaumenfreuden erwarten. Am Stand, wird wieder der beliebte Heimatkalender Bey oos daheem mit allen Vereinsterminen 2025 und vielen historischen und ortsaktuellen Bildern angeboten.