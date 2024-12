Veröffentlicht am 2. Dezember 2024 von wwa

ORFGEN – Kinder aus Orfgen-Berg schmücken Weihnachtsbaum

Am Freitag, 29. November 2024 haben die Kinder des Ortsteil Berg zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum am Dorfschild geschmückt. Die Kinder kamen mit ihren Eltern und vielen Erwachsenen zusammen zum Dorfschild und haben dort mit großer Begeisterung ihren selbstgebastelten Baumschmuck am Weihnachtsbaum befestigt. Anschließend wurde von den Dorfbewohnern auch das Dorfschild mit einer Beleuchtung geschmückt. Alle, Kinder und auch Erwachsene waren bei dem kühlen Wetter froh, dass sie sich anschließend mit warmen Getränken (Kinderpunsch, Kakao und Tee, sowie Glühwein für die Erwachsenen) wieder aufwärmen konnten. Auch die mitgebrachten Knabbereien fanden großen Anklang. Es war ein schöner gemütlicher Nachmittag, der am frühen Abend sein Ende fand.