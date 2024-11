Veröffentlicht am 30. November 2024 von wwa

HEDDESDORF – Der VdK-Ortsverband Heddesdorf legt für seine Mitglieder großen Wert auf Veranstaltungen mit geselligem Charakter.

Seit vielen Jahren gehört zum festen Bestandteil des Jahreskalenders die Feier in der Vorweihnachtszeit. Auch in diesem Jahr konnte Vorsitzender Sven Lefkowitz viele Mitglieder zur Veranstaltung begrüßen. Bei Kaffee und Kuchen genossen die Gäste ein schönes Programm. Höhepunkte waren der Auftritt von Martin Geiger und Andras Orban von der Musikschule Neuwied und anschließend der des Kinderchors der Deichstadtkirche, der einige Gäste sogar zu Tränen rührte. Zwischen den Darbietungen sorgte Alleinunterhalter Schorsch Ritter für weihnachtliche Klänge aber auch bekannte Schlagermelodien luden zum Mitsingen ein. Sven Lefkowitz dankte allen Mitwirkenden und den tatkräftigen Helferinnen und Helfern des Vorstands, die zu der sehr gelungen Feier beigetragen haben und verabschiedete jedes Mitglied persönlich mit einem kleinen Präsent in die Adventszeit.

Foto: Andras Orban (am Klavier) und Martin Geiger von der Musikschule der Stadt Neuwied. Foto: Sven Lefkowitz