Veröffentlicht am 30. November 2024 von wwa

SCHÜRDT – Obererbach ol’e in Schürdt

Selbst die ältesten Chronisten in Schürdt können sich an kein Prinzenpaar zu Karneval aus Schürdt erinnern. Nun haben es die Hombachs aus dem Fichtenweg mit der ganzen Familie – Vater Peter, Mutter Bettina und dem Nachwuchs Hannah und Hendrik – geschafft, zur Prinzenfamilie des HCE in Obererbach gekürt zu werden. Die festliche Proklamation fand am Samstag, den 23. November 2024 im Sportheim in Eichelhardt statt. Der BK berichtete. Hierbei war die Gemeinde auch mit vier Teilnehmern vertreten. Die Nachbarschaft in Schürdt hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, das Haus der Hombachs entsprechend festlich zu schmücken. Die Schürdter wünschen Familie Hombach viel Spaß in dieser Session und viele tolle Erlebnisse. Wir sind Schürdt