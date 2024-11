Veröffentlicht am 30. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Herzenswünsche zum Pflücken – Altenkirchener Tafel bittet um Hilfe für Geschenke an Kinder und alte Menschen

Wenn das Budget bereits zu knapp ist, um täglich den Tisch ausreichend zu decken, dann bleibt für andere Wünsche stets zu wenig übrig. Deshalb hat das ehrenamtliche Team der Tafel Altenkirchen in Trägerschaft der Caritas Senioren und Seniorinnen sowie die Kinder der Tafelkunden auch in diesem Jahr wieder um einen Weihnachtswunsch gebeten. Ihre Wunschzettel hängen ab dem 1. Dezember 2023, in der Wäller Buchhandlung, Wilhelmstraße 45, in der Fußgängerzone Altenkirchen, bei Spielwaren- und Modellbau Flemmer, Wilhelmstraße 39, in der Landmetzgerei Born, Frankfurter Straße 4, im Haarstudio U3, Kölner Straße 24, bei Auto Adorf, Kölner Straße 9, oder bei „Expert Klein“ in Altenkirchen, im Getränkemarkt Todemann, Raiffeisenstraße 11, in Weyerbusch aus, im Friseursalon Vogel, Lindenallee 17 in Hamm.

Wer einen dieser Herzenswünsche ermöglichen möchte, kann einen Wunschzettel nach Wahl „pflücken“ und die Geschenke bis zum 19. Dezember am gleichen Ort wieder abgeben. Auskunft erteilt das Vorbereitungsteam sehr gerne per Mail unter der Adresse: Leitungsteam.TafelAltenkirchen@caritas-rheinsieg.de