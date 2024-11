Veröffentlicht am 30. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erfolgreiche Wochenenden der U15 Mannschaft des BC AK – Die U15 gewinnt gleich zweimal in der Mannschaftsmeisterschaft!

Tom Hoffmann, Nils Schüler, Christian Markus und Kavintida Buttijak empfingen in heimischer Halle die JSG Westerwald 2. Der BC Remagen konnte krankheitsbedingt nicht am Spieltag antreten, somit gewann der BC Altenkirchen 6:0. Nils und Tom konnten sich im 1. Doppel gegen die JSG Westerwald durchsetzen und gewannen dies in zwei Sätzen. Christian und Kavintida lieferten im 2. Doppel ein gutes Spiel ab, konnten allerdings nicht gewinnen. Tom gewann sein Einzel klar in zwei Sätzen. Nils hatte es in seinem Einzel schwerer, er musste über drei Sätzen gehen. Dabei konnte er aber die Nerven bewahren und gewann schließlich in drei Sätzen. Kavintida spielte ein starkes Einzel, musste sich am Ende aber leider doch geschlagen geben. Nach den Spielen ging es mit einer Gesamtwertung von 3:2 ins letzte Einzel. Christian konnte in seinem Dreisatzspiel die Nerven bewahren und gewann schließlich. Somit gewann der BC Altenkirchen 4:2.

Die U15 in heimischer Halle den FSV Trier-Tarforst und die JSG Westerwald/Sieg. Dabei traten für den BC Altenkirchen Sofia Frank, Nils Schüler, Christian Markus und Kavintida Buttijak an. Die Mannschaft aus Trier stellten starke Gegner dar, somit konnten man hier nicht viele Punkte holen. Gegen die JSG Westerwald/Sieg wurden viele gute Sätze gespielt, oft auch mit Dreisatzspielen. Aus diesen Partien ergaben sich leider fünf knappe Niederlagen und ein Sieg für Nils Schüler. Durch diese Spiele verteidigt unsere Mannschaft einen starken 3. Tabellenplatz.

Ebenso knapp ging es bei der Seniorenmannschaft weiter. Die Mannschaft des BC Altenkirchen reiste zum BC Niederlützingen. Robin Krämer und Nicky Abegunewardene verloren knapp das 1. Herrendoppel. Im 2. Herrendoppel, gespielt von Daniel Berker und Matthias Wiedenmann, wurde über die volle Dreisatz Distanz gespielt. Hier gelang den Beiden letztlich ein starker Sieg. Das Damendoppel, Lena Siemens und Desiree Kinner, musste sich in zwei Sätzen geschlagen geben. Robin spielte ein starkes 1. Herreneinzel musste sich aber leider in zwei knappen Sätzen geschlagen geben. Daniel holte einen wichtigen Sieg im 2. Herreneinzel. Somit stand es 2:3 für die Gastgeber. Matthias und Lena konnten keine weiteren Punkte in ihren Einzeln holen. Auch das Mixed, gespielt von Nicky und Desiree, musste sich in drei Sätzen geschlagen geben. Die Seniorenmannschaft bereitet sich nun auf das nächste Spiel am 01. Dezember gegen den SV Rheinbreitbach vor, um zurückzuschlagen.