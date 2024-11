Veröffentlicht am 30. November 2024 von wwa

WISSEN – Weihnachtsbeleuchtung in Wissen

Am frühen Donnerstagabend ging in Wissen die Weihnachtsbeleuchtung an. Das hieß konkret, fast 40 an Masten befestigte Sternenschweife tauchten die Rathausstraße zwischen Europakreisel und Rathaus in ein warmes Licht und das schon zum dritten Mal. Finanziert worden sind die attraktiven Leuchten von Vereinen und Gruppierungen aller Art. Am oberen Ende der Mittelstraße beispielsweise haben die Bewohner des Hohnertviertels im Stadtteil Köttingerhöhe, bestens bekannt durch ihre legendären Straßenfeste, für ihren Anteil an der schönen Illuminierung gesorgt. Man ging auf Sammeltour und hatte schnell den benötigten Betrag zusammen. Ein Schild unterhalb des Schweifs dokumentiert die gute Tat. Organisiert worden ist alles von der Aktionsgemeinschaft „Treffpunkt Wissen“ und nennt sich treffend „Wissen erstrahlt“. (bt) Fotos: Bernhard Theis