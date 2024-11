Veröffentlicht am 30. November 2024 von wwa

NEITERSEN – 7. Runder Kultur-Tisch der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld: Austausch und Inspiration in der Wied-Scala Neitersen

Am Dienstag, 26. November 2024, fand der siebte Runde Kultur-Tisch der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im charmanten Ambiente des schönen Programmkinos Wied-Scala in Neitersen statt. Die Veranstaltung bot nicht nur einen lebendigen Austausch zwischen Kulturschaffenden, hauptamtlichen Vertretern, Vereinen, Initiativen und Künstlerinnen der Verbandsgemeinde, sondern auch eine besondere Atmosphäre, die das Flair des alten Kinos in den Mittelpunkt rückte. Die liebevoll gestaltete Einrichtung und der nostalgische Charme des Kinos unterstrichen die Bedeutung des Abends als Treffpunkt kreativer Köpfe.

Rolf Schmidt-Markoski, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde, begrüßte die Gäste und zeigte sich erfreut über die rege Teilnahme: „Es ist immer wieder bereichernd, wie der Kultur-Tisch eine Plattform für kreative Ideen und den Austausch zwischen den Kulturschaffenden bietet. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Kultur in unserer Region weiter zu fördern und miteinander zu vernetzen.“ Auch Petra Eul-Orthen, Beigeordnete der Verbandsgemeinde nahm an der Veranstaltung teil.

Ein besonderes Highlight war der digitale Impuls der Bundesstiftung Kultur, präsentiert von Tosca Grabowski, die via Kinoleinwand zugeschaltet war. Sie stellte das Bundesprogramm „TRAFO – Kultur im Wandel“ vor, das in ländlichen und kulturarmen Regionen innovative Projekte fördert und langfristige Veränderungen unterstützt. Das beeindruckende Beispiel aus der Stadt Tribsees in Mecklenburg-Vorpommern, die durch kreative Initiativen neues Leben erhielt, regten die Teilnehmenden zu lebhaften Diskussionen und kreativen Ideen für die Weiterentwicklung der Kultur in der Verbandsgemeinde an.

Der Abend endete mit einem klaren Ausblick: Der nächste Kultur-Tisch ist für das Frühjahr 2025 geplant. Interessierte, die teilnehmen möchten, können sich bei Rebecca Seuser von der Verbandsgemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 02681-85-250 oder per E-Mail (rebecca.seuser@vg-ak-ff.de) melden.

Foto: Kreativer Austausch im charmenten Ambiente: Der 7. Runde Kultur-Tisch der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Kino Wied-Scala in Neitersen.