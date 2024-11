Veröffentlicht am 30. November 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Land fördert Gigabitausbau im Landkreis Trier-Saarburg mit 1.6 Millionen Euro

Der Ausbau von schnellem Internet kommt in Rheinland-Pfalz weiter voran. Die Landesregierung fördert im Landkreis Trier-Saarburg den Anschluss von Privathaushalten an das Glasfasernetz mit 1.6 Millionen Euro. Hinzu kommen Bundesmittel in Höhe von 3.2 Millionen Euro. Der Landkreis fördert das Breitbandprojekt mit weiteren 549.374 Euro. „Mit jedem Glasfasermeter kommen wir flächendeckenden Gigabitnetzen näher und stärken die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Ich freue mich, dass die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Trier-Saarburg mit dem Breitbandprojekt einen weiteren Schritt in Richtung Gigabitgesellschaft gehen“, erklärte Digitalisierungsministerin Dörte Schall, die heute den Bewilligungsbescheid des Landes an Landrat Stefan Metzdorf überreichte.

Die Ausbaumaßnahmen des Landkreises Trier-Saarburg umfassen unter anderem die Anbindung von unterversorgten Haushalten mit Glasfaserkabeln bis zum Gebäude. Nach Ende der Maßnahme sollen 142 Haushalte mit Bandbreiten von mindestens 1 Gbit/s sowie 15 Unternehmen mit mindestens 1 Gbit/s symmetrisch versorgt werden. Zudem werden 60 Kilometer Tiefbauarbeiten durchgeführt, 114 Kilometer Glasfaser verlegt und 92 Kilometer Leerrohre in die Erde gebracht.

„Leistungsfähige digitale Infrastrukturen sind die Grundlage für wirtschaftlichen Fortschritt, gesellschaftliche Teilhabe und gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz“, sagte Ministerin Schall. Gemeinsam mit den Kommunen und Landkreisen werde das Land auch in den kommenden Jahren den Glasfaserausbau gestalten. Ziel sei es, bis zum Jahr 2030 alle 1.93 Millionen Haushalte in Rheinland-Pfalz an das Glasfasernetz anzubinden.

„Der Breitbandausbau ist eine zentrale und letztlich unverzichtbare Investition in die Zukunft unseres Landkreises. Schnelles Internet ist nicht nur ein Standortfaktor, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil moderner Lebensqualität“, so Landrat Stefan Metzdorf. „Das Projekt trägt dazu bei, auf Dauer allen Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Trier-Saarburg die digitale Teilhabe zu ermöglichen.“

Mit Stand Ende 2023 konnten bereits zwei von drei Haushalten (67.79 Prozent) in Rheinland-Pfalz in Gigabitgeschwindigkeit surfen (1 Gbit/s). 93.5 Prozent der Haushalte verfügten über mindestens 50 Mbit/s. Jeder fünfte Haushalt in Rheinland-Pfalz ist bereits an das Glasfasernetz angebunden (21.5 Prozent).