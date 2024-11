Veröffentlicht am 29. November 2024 von wwa

LANDAU – Fahrräder sichergestellt – Eigentümer gesucht

Im Rahmen einer Durchsuchung in einem Verfahren wegen Fahrraddiebstählen konnten die abgebildeten Räder sichergestellt werden. Nun ist die Polizei auf der Suche nach den Eigentümern. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle und Fotos: Polizei