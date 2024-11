Veröffentlicht am 29. November 2024 von wwa

NEUWIED – Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl in Neuwied

Mittwochnachmittag, 26. Juni 2024 gegen 16 Uhr kam es zu einem gemeinschaftlich begangenen Ladendiebstahl durch ein unbekanntes Täterduo, bestehend aus einer Frau und einem Mann. Sie gingen mit kurzem Abstand in die Rossmann-Filiale in Neuwied und entwendeten Artikel im Wert von über 1.000 Euro. Zunächst begab sich die Täterin mit einem Einkaufskorb vor das Regal und entnahm diverse Kosmetikartikel. Die wurden dann in einem anderen Gang, in dem sich der Täter befand, in eine mitgeführte Tasche umgepackt und der Täter verließ den Laden mit den Artikeln. Dieser Vorgang wurde wiederholt und die beiden verließen im Anschluss das Geschäft in unbekannte Richtung. Fotos der unbekannten Täter sind hier einzusehen: https://s.rlp.de/eLup4Da. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuwied entgegen: 02631/878-0. Quelle: Polizei