Veröffentlicht am 29. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mehr als nur Action: Neue Ausbildung in Erlebnispädagogik startet 2025

Die Interessengemeinschaft Abenteuersport und Erlebnispädagogik bietet im nächsten Jahr eine neue Ausbildung im Bereich Erlebnispädagogik an. In der Interessengemeinschaft arbeiten die Jugendämter der Stadt Koblenz und der Kreise Mayen-Koblenz, Neuwied und Altenkirchen sowie das Pfadfinderlager Brexbachtal und das Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie GmbH zusammen.

Die Ausbildung besteht aus einem Grundkurs mit fünf Modulen und zwei Qualifizierungskursen, die nach erfolgreicher Prüfung zu einem Zertifikat führen. Das Angebot richtet sich an pädagogische Fachkräfte aus Schule und Jugendhilfe sowie Studierende pädagogischer Fachrichtungen und in der Kinder- und Jugendarbeit erfahrene Übungsleiter. Ein praktischer Bezug zur Kinder- und Jugendarbeit ist wünschenswert.

Inhaltlich beschäftigt sich der Grundkurs mit Theorien des Abenteuersports und der Erlebnispädagogik, Materialkunde und Sicherungstechnik, Sicherheitsstandards und Reflexion, Selbsterfahrung erlebnispädagogischer Räume sowie die Erlebnisräume Turnhalle, Kletterhalle, Natur, Wasser und Seilbauten. Der praxisorientierte Kurs findet sowohl in der Sporthalle als auch in der Natur statt. Die Termine für den Grundkurs im Jahr 2025: 14./15. Februar, 28./29. März, 9./10. Mai, 27./28. Juni, 12./13. September.

In den Qualifizierungskursen geht es inhaltlich unter anderem um Erste Hilfe und Notfallmanagement zu Lande und zu Wasser, Spannung über dem Waldboden, Vertrauen, Kommunikation, Kooperation, Übungen und Strukturen im Teamtraining, Bogenschießen, Abenteuer Sporthalle/Klettern und fliegende Bauten. Die Kurse werden von den erfahrenen Referenten Oliver Lumma, Sven Rodenbach, Karsten Schroeter und Josef Sözbir durchgeführt. Der nächste Qualifizierungskurs „Vertrauen, Kommunikation, Kooperation – Übungen und Strukturen im Teamtraining“ findet am 14./15. März des kommenden Jahres in Bendorf statt und richtet sich sowohl an Fachkräfte als auch Interessierte.

Die Teilnahme am Grundkurs kostet 850 Euro, für Studierende und Auszubildende sowie Ehrenamtliche mit „JuLeiCa“ nur 800 Euro. Die Qualifizierungskurse kosten jeweils 170 bzw. 160 Euro. Anmeldungen für den Grundkurs: Kreisjugendamt Mayen-Koblenz, Melina Ehrentraud, Tel.: 0261-108258, E-Mail: melina.ehrentraud@kvmyk.de. Anmeldungen für den Qualifizierungskurs: Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie GmbH, E-Mail: tobias.zimmermann@nr.johanniter-kliniken.de. Weitere Informationen: https://shorturl.at/jDBsz

Foto: Die Vertreter der Interessengemeinschaft Abenteuersport und Erlebnispädagogik planen für das kommende Jahr eine neue Ausbildung. (Von Michael Müller/Jugendamt Koblenz)