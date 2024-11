Veröffentlicht am 29. November 2024 von wwa

REGION – Dreispurigkeit entlang der B 8 muss Priorität haben

Der Landtagsabgeordnete Matthias Reuber fordert eine Prioritätenänderung in Sachen Ortsumgehung B 8. Hintergrund ist ein runder Tisch im Kreishaus zu dem Landrat Peter Enders eingeladen hatte und an dem der CDU-Kreisvorsitzende in der vergangenen Woche teilnahm: „Es ist einmal mehr klar geworden, dass es sehr zielführend wäre, wenn man zunächst einmal an allen Stellen entlang der B 8, an der eine Dreispurigkeit möglich ist, diese plant. Damit erzielt man in Sachen Verkehrsfluss und Ertüchtigung der Verkehrsachse den größtmöglichen Effekt bei gleichzeitiger Minimierung des Eingriffes ins Landschaftsbild und Belastung der Umwelt. Auch die Kosten würden durch diese Maßnahmen im Rahmen bleiben“, so Matthias Reuber.

Bereits in der Vergangenheit hatte Reuber in Sachen B8 verschiedene kleine Anfragen an die Landesregierung gestellt und das Thema intensiv begleitet. „Ich bin unserem Landrat dankbar, dass er nun alle relevanten Vertreter an einen Tisch geholt hat und auch angekündigt hat sich nach dem konstruktiven Austausch mit einem Brief an die Verkehrsministerien auf Landes- und Bundesebene zu wenden.“, sagt Reuber.

Gemeinsam mit seiner Neuwieder Fraktionskollegin Ellen Demuth will sich Reuber nach seinem neuerlichen Vorschlag mit einer Priorisierung der Dreispurigkeit und der ergebnisoffenen Prüfung weiterer Alternativmaßnahmen zu den Ortsumgehungen auch noch einmal an das Mainzer Verkehrsministerium und den LBM wenden.

„Für die heimische Wirtschaft aber auch die Anbindung an die Ballungszentren ist eine leistungsstärkere Verkehrsachse entlang der B8 sehr wichtig. Gleichzeitig müssen aber auch die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort sowie der Kommunen gehört und in den Prozess einbezogen werden.“, so Ellen Demuth abschließend, die ankündigt, in den kommenden Wochen auch mit Vertreter vor Ort ins Gespräch zu kommen.