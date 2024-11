Veröffentlicht am 29. November 2024 von wwa

WISSEN – „Mein Schuh tut gut!“ – Schuhsammelaktion 2024 der Kolpingsfamilien auch in Wissen

Zum diesjährigen Kolpinggedenktag am zweiten Adventswochenende findet die neunte bundesweite Schuhsammelaktion zugunsten der Kolping International Foundation statt. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre beteiligt sich natürlich auch die Kolpingsfamilie Wissen wieder an der Aktion unter dem Motto „Mein Schuh tut gut!“. Die ersten Pakete für den guten Zweck konnten die Wissener Vereinsmitglieder bereits packen.

Gesammelt wird wie immer im katholischen Pfarrheim im Kirchweg 9 in der Siegstadt Wissen. Die Annahme ist geöffnet am Samstag, 07. Dezember 2024 von 11.00 bis 16.00 Uhr und am Sonntag, 08. Dezember 2024 von 11.00 bis 13.00 Uhr. Daneben gedenkt die Kolpingsfamilie Wissen ihrem Verbandsgründer in der Abendmesse am 07. Dezember 2024 in der Krankenhauskapelle Wissen und wird dann anschließend auch einige Jubilare ehren.