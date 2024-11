Veröffentlicht am 29. November 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Handgearbeitete Unikate und adventliche Geschenkideen – Neuwieder Tourist-Info bietet Produkte aus Heinrich Haus-Werkstätten

Passend zur Vorweihnachtszeit, in der allerlei kleine Geschenkideen gesucht und gefunden werden, hat die Tourist-Information Neuwied in Kooperation mit dem Heinrich-Haus ihr Sortiment erweitert. Das Heinrich-Haus bringt handgefertigte Produkte aus seinen Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in die Tourist-Information der Stadt. Ab sofort können Besucher dort eine Auswahl an hochwertigen, individuellen Artikeln erwerben, die mit viel Liebe und Handarbeit von den Mitarbeitenden des Heinrich-Hauses hergestellt wurden.

Zu den angebotenen Produkten gehören handgefertigte Bürsten und Besen in verschiedenen Formen und Farben. Im Handwerkerzentrum des Heinrich Hauses werden die Haushaltshelfer in Handarbeit produziert, sodass jedes Stück ein Unikat ist. „Wir ziehen die Haare und Fasern für jede Bürste selber von Hand ein, so kann man immer wieder neue Muster oder auch mal ein lachendes Gesicht einarbeiten. Das dauert dann auch eine Weile. Es kommt aber natürlich darauf an, wie schnell man arbeitet“, erklärt Christine Grunau schmunzelnd. Zahlreiche der angebotenen Bürsten hat sie selbst produziert. Die Produktpalette reicht von klassischen Besen über zarte Babybürsten bis hin zu kunterbunten Toilettenbürsten. Außerdem gibt es wunderschöne weihnachtliche Geschenksäckchen, Kalender auf Holzhalterungen und Nikolausstrümpfe. Die Plotterprodukte stammen aus den Engerser Werkstätten. Die fleißige Arbeitsgruppe des Heinrich-Hauses ist normalerweise für die Datenarchivierung zuständig. Nun steht auch ein Plotter zur Verfügung und die kreativen Köpfe der Gruppe gestalten Geschenke und Dekorationen.

Wer einmal durch die praktischen und kreativen Artikel stöbern möchte, kann das in den kommenden Monaten in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, montags bis freitags 9 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. An den Adventsonntagen ist von 13 bis 16 Uhr ebenfalls geöffnet. Alle, die diese Möglichkeit nutzen, um ein schönes Geschenk oder etwas für den eigenen Haushalt zu besorgen, unterstützen gleichzeitig die wertvolle Inklusionsarbeit des Heinrich-Hauses, das Menschen mit Behinderungen eine Beschäftigung und die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht.

Foto: Mary Weber (links) und Christine Grunau aus den Werkstätten und dem Handwerkerzentrum des Heinrich-Hauses präsentieren bei der Übergabe ihre Produkte in der Neuwieder Tourist-Information. Foto: Stadt Neuwied / Melanie Lange