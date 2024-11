Veröffentlicht am 29. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Besuch der Landtagsabgeordneten Lisa-Marie Jeckel einer Kita im Landkreis Altenkirchen – Qualität in der frühkindlichen Bildung sichern – FREIE WÄHLER fordern bessere Unterstützung durch das Land

Die Landtagsabgeordnete Lisa-Marie Jeckel (FREIE WÄHLER) besuchte gemeinsam mit Carsten Zeuch (Altenkirchen), Beisitzer der Bundesarbeitsgemeinschaft Ländliche Räume der FREIEN WÄHLER, eine Kindertagesstätte im Landkreis Altenkirchen. Ziel des Besuchs war es, sich über die aktuelle Situation der Kitas in Rheinland-Pfalz zu informieren und den Austausch mit den Erziehern vor Ort zu suchen. Insbesondere das „Gute-Kita-Gesetz“ und seine Umsetzung standen im Fokus der Gespräche.

Besonders bei der Sprachförderung wurde deutlich, wie wichtig es ist, Kinder unabhängig von ihrem Elternhaus gezielt zu unterstützen. Gleichzeitig wiesen die Fachkräfte der Kita darauf hin, dass solche Aufgaben idealerweise durch zusätzliche Fachkräfte übernommen werden sollten, um das Stammpersonal zu entlasten. „Hier wird deutlich, dass mehr Personal und eine bessere finanzielle Ausstattung unerlässlich sind“, so Jeckel weiter. Ein großes Problem bleibt die Finanzierung. „Wenn das Land neue Standards und Anforderungen einführt, muss es diese auch finanzieren. Es ist nicht akzeptabel, dass die Kosten auf die Kommunen abgewälzt werden“, kritisiert Jeckel und verweist auf das Prinzip der Konnexität: Wer bestellt, muss auch bezahlen. Diese Problematik zeigt sich besonders bei der Mittagsverpflegung. „Im Gesetz ist nur von einem ‚Soll‘ die Rede, wenn es um warmes Mittagessen geht. Das führt dazu, dass die finanzielle Verantwortung bei den Kommunen liegt – das ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar“, erklärt sie. Auch die zunehmende Bürokratisierung war ein zentrales Thema beim Austausch in der Kita. „Die Einführung zusätzlicher Gremien wie einem Kita-Beirat neben dem Elternausschuss bedeutet für die Einrichtungen mehr Verwaltungsaufwand und zusätzlichen Stress“, erklärt Carsten Zeuch. „Wir FREIEN WÄHLER setzen uns dafür ein, dass die Verantwortlichen vor Ort entlastet werden und nicht durch überflüssige Bürokratie behindert werden.“

Jeckel und Zeuch konnten sich während ihres Besuchs davon überzeugen, dass die Herausforderungen in den Kitas je nach Region unterschiedlich sind. Der Geburtenrückgang und der hohe Zuzug von Familien aus umliegenden Regionen machen die Bedarfsplanung komplizierter. „Wir brauchen flexible und bedarfsgerechte Lösungen, die sich an den Gegebenheiten vor Ort orientieren und nicht am Schreibtisch entschieden werden“, betont Jeckel. Ein weiteres drängendes Problem ist der Fachkräftemangel. „Viele brechen die Ausbildung ab, und die Bewerberzahlen sinken. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an das Kitapersonal immer weiter“, so Jeckel. Die FREIEN WÄHLER fordern daher eine bessere Unterstützung der Fachkräfte und eine praxisorientierte Ausbildung, die auf die realen Herausforderungen im Arbeitsalltag vorbereitet.

Ein weiterer Kritikpunkt war die Verteilung des Sozialraumbudgets. „In städtischen Kitas sind die Mittel deutlich höher als in ländlichen Regionen. Das darf so nicht bleiben“, erklärt Zeuch. Es sei wichtig, dass auch Kitas im ländlichen Raum ausreichend unterstützt werden, um den spezifischen Herausforderungen gerecht zu werden. „Die Eindrücke aus der Kita haben uns erneut gezeigt, dass mehr getan werden muss, um eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung sicherzustellen“, so Jeckel abschließend. „Das Land Rheinland-Pfalz muss seiner Verantwortung gerecht werden und die nötigen Mittel zur Verfügung stellen. Der Fokus muss auf mehr Fachkräfte, weniger Bürokratie und eine gerechte Finanzierung gelegt werden.“

Die FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz werden sich weiterhin intensiv für diese Ziele einsetzen und die Interessen der Kitas und ihrer Mitarbeiter im Landtag vertreten.