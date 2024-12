Veröffentlicht am 1. Dezember 2024 von wwa

KIRCHEN – Kirchener Rathaus bleibt am 4. Dezember ab 10 Uhr geschlossen

Wegen einer dienstlichen Veranstaltung bleibt das Rathaus in Kirchen am Mittwoch, 4. Dezember 2024 ab 10:00 Uhr geschlossen. Annahmeschluss in den publikumsrelevanten Bereichen (Kfz-Zulassungsstelle, Bürgerbüro und Standesamt) ist 09:30 Uhr.