Veröffentlicht am 28. November 2024 von wwa

ROTT – Kreis investiert über eine Million Euro in die K 8

Die Kindertagesstätte „Schatzkiste“ in Rott hat in diesem Jahr in „Zehnjähriges“ gefeiert. Die Schlaglöcher und Risse auf der Straße davor haben aber schon die Großeltern der hier betreuten Kinder gekannt – was nun bald ein Ende hat. Dieser Tage haben die Arbeiten für den Ausbau der Kreisstraße 8 (Neuwieder Straße) begonnen. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Kreises (vertreten durch den Landesbetrieb Mobilität Diez), der Ortsgemeinde Rott, der Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld und der EAM Netz GmbH. Insgesamt werden hier 1,25 Millionen Euro in zwei Bauabschnitten investiert.

Bei einem Ortstermin mit Vertretern des LBM und der Baufirma erinnerte Landrat Dr. Peter Enders im Beisein von Ortsbürgermeister Martin Spies und Julian Schröder (Kreisverwaltung) an die „Schadenshistorie“ der Straße. „Es gibt hier eine Menge Durchgangsverkehr, viele Verkehrsteilnehmer nutzen die Straße als Abkürzungsstrecke“, so Enders. In der Tat werden täglich knapp 680 Fahrzeuge auf der K 8 zwischen der Landesstraße 272 und der B 256 Eichen gezählt.

Im Zuge der Ausbaumaßnahme wird der komplette Straßenkörper auf einer Länge von ca. 540 m im Bereich der Ortslage Rott neu hergestellt. Auf der freien Strecke mit insgesamt ca. 600 Meter erfolgt eine Sanierung im Hocheinbau. Darüber hinaus plant die Ortsgemeinde Rott, die Bushaltestellen nach neuen Standards umzubauen. Die Verbandsgemeindewerke und die EAM nutzen derweil den Straßenbau, um ihre Leitungen anzupacken.

Von den Gesamtkosten verbleiben rund 1,08 Millionen Euro beim Kreis, wobei hier eine Förderung von rund zwei Dritteln der Kosten vom Land erwartet wird. Die jetzt auf der freien Strecke begonnenen Arbeiten werden aufgrund der Fahrbahnbreiten sowie der rechtlichen Regelungen notwendig unter einer Vollsperrung durchgeführt. Hier rechnet der LBM mit einer Fertigstellung bis Ende des Jahres. Die Ortsgemeinde bleibt weiter über die L 272 aus Richtung Flammersfeld erreichbar. Im zeitigen Frühjahr geht es dann im Ort selbst weiter, der 2. Bauabschnitt soll nach den Sommerferien abgeschlossen sein.

Foto: Landrat Dr. Peter Enders (3.v.r.) informierte sich jetzt in Rott über den kürzlich begonnen Ausbau der Kreisstraße 8. Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl