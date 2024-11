Veröffentlicht am 28. November 2024 von wwa

HAMM Sieg – Tipps vom Profi: Mehr als nur Schlagzeug-Unterricht

Was für ein ebenso lehrreiches wie unterhaltsames Erlebnis für alle Schlagzeuger aus der Region: Beim 4. Drum Day der der Kreismusikschule Altenkirchen im Kulturhaus in Hamm (Sieg) bewies Prof. Udo Dahmen, warum ihm in der Szene ein geradezu legendärer Ruf vorauseilt – eben nicht nur als professioneller Drummer, sondern vor allem auch als überaus empathischer und kompetenter Coach mit motivierender Ausstrahlung.

Dahmen hat nicht nur für zahlreiche prominente Künstler den Rhythmus vorgegeben, sondern auch einige der aktuell renommiertesten Schlagzeuger, wie Anika Nilles oder Benny Greb, selbst ausgebildet. Sein Name steht für die Entwicklung und Bedeutung des Pop-Schlagzeugs in den letzten Jahrzehnten, er war Autor verschiedener Unterrichtswerke und der Lehrpläne des Verbands deutscher Musikschulen.

„Wir wollen heute vor allem eine Menge Spaß miteinander haben! Grinsen ist Pflicht“, hieß es dann auch von Dahmen bei seiner Begrüßung. Danach erfolgte sofort der Einstieg in die Welt der Rhythmen, wie es wohl nur Drummer beherrschen – mit Füßen, Händen und Stimme entstand ein gemeinsamer Beat durch die Reihen.

Michael Strunk, Schlagzeug-Lehrer und Organisator des Drum Day, war mit der Resonanz sehr zufrieden. Neben der tollen Stimmung hätten die Teilnehmer im Alter von sechs bis 69 Jahren ganz viel für ihre eigene Entwicklung mitgenommen. Im Anschluss an den Workshop gab Dahmen noch ein Seminar für die vier Schlagzeuglehrer der Kreismusikschule.

Foto: Prof.Udo Dahmen (M.) begeisterte jetzt mit seinem Unterricht junge und alte Schlagzeuger aus der Region. Foto: Kreisverwaltung/Stefanie Neuhoff