Veröffentlicht am 28. November 2024

IDAR-OBERSTEIN – 17-jähriges Mädchen aus Idar-Oberstein seit Sonntagmorgen vermisst

Seit Sonntag, 24. November 2024, wird die 17-jährige Shkurt ALIJA aus Idar-Oberstein vermisst. Sie wurde an diesem Morgen zuletzt gegen 9 Uhr in Idar-Oberstein gesehen, als sie die Wohnung ihrer Familie verlassen hat. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Derzeit deutet alles darauf hin, dass sie freiwillig und selbstbestimmt unterwegs ist. Die Überprüfung potentieller Anlaufstellen verlief ergebnislos. Die Jugendliche ist ca. 160 cm groß, hat lange schwarze Haare und hat eine schlanke Figur. Zu ihrer Bekleidung liegen keine Hinweise vor. Ein Foto der Vermissten kann über der Fahndungshomepage abgerufen werden: https://s.rlp.de/rgF5txr. Die Polizei Idar-Oberstein hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit: Wer hat Shkurt Alija gesehen? Wer hat Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der Vermissten? Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein rund um die Uhr unter der Telefonnummer 06781-5610 entgegen. Quelle: Polizei