Veröffentlicht am 28. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN Öffentliche Bekanntmachung zur Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Am Donnerstag, 5. Dezember 2024, ab 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses statt.

Tagesordnung: Öffentliche Sitzung: Abschließende Entscheidungen. 1. Zuschussantrag der Ortsgemeinde Heupelzen für den Neubau des Raiffeisenturms; 2. Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld; 3. Antrag des Diakonischen Werkes, Altenkirchen, auf Gewährung einer Zuwendung zur Finanzierung des Mehrgenerationenhauses Altenkirchen und des Hauses der Familie „Mittendrin“; 4. Förderung Jugendkunstschule 2025; 5. Antrag auf Gewährung eines Baukostenzuschusses für die räumliche Erweiterung der Evangelischen Kindertagesstätte „Arche“ in Altenkirchen; 6. Errichtung einer Doppelgarage als Lagerfläche im Bereich der Sportanlage der Verbandsgemeinde in Bürdenbach-Bruch; 7. Auftragsvergabe; Anschaffung eines Radladers für den Bauhof; 8. Zustimmung zur Annahme von Zuwendungen – Vorberatende Beschlussfassungen; 9. Förderung der Weiterbildung; Kooperationsvertrag zwischen „anderes lernen“ Haus Felsenkeller Soziokulturelles Zentrum e.V. und der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld; 10. Abschluss einer Zweckvereinbarung zur Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden Hamm (Sieg) und Wissen; 11. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026; 12. Verschiedenes.

Nichtöffentliche Sitzung: Vorberatende Beschlussfassungen: 13. Vertragsangelgenheit; 14. Vertragsangelegenheiten; 15. Personalangelegenheit – Abschließende Entscheidungen; 16. Personalangelegenheiten; 17. Verschiedenes. Bürgermeister Fred Jüngerich