Veröffentlicht am 28. November 2024 von wwa

BÜRDENBACH – Ordentliche Mitgliederversammlung des Fördervereins Bergbau- und Hüttentradition der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Satzungsgemäß findet eine ordentliche Mitgliederversammlung des Fördervereins Bergbau- und Hüttentradition Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld e.V. am Mittwoch, 4. Dezember 2024, ab 19:00 Uhr, in der Grillhütte in Bürdenbach statt.

Tagesordnung: 1. Begrüßung und Eröffnung; 2. Geschäftsbericht für das Jahr 2023; 3. Kassenbericht/Jahresrechnung für das Jahr 2023; 4. Bericht der Kassenprüfer für das Jahr 2023; 5. Entlastung des Vorstands für das Jahr 2023; 6. Beschlüsse zum Bergbaujahr 2025 – 60 Jahre Industriekultur – (1965-2025)- Anlass: Schließung der Grube Georg im Jahre 1965; a) Besuchersaison-Eröffnung am 29.3.2025 – Ausrichter BIW/VG; b) Erstellung Flyer/Plakat zum Bergbaujahr (VG); c) Einrichtung eines Geo-Punktes (Gabione mit Info-Tafel) zum GeoPark Westerwald-Lahn-Taunus (BIW, VG, OG); d) Anschaffung von Vitrinen für Mineralienausstellung Grube Georg (BIW, VG); 7. Beschlüsse zu Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Alvensleben-Stollen in Burglahr; a) Sachstand Modernisierung des Stollens (Träger VG AK-FF); b) Anschaffung von 2 Schautafeln (Fledermäuse und Felsbiotope) für den Außenbereich; c) Anschaffung von Informationstafeln im Bereich des Querschlages: d) Abschluss einer Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Burglahr für die Nutzung des Stollenhauses (Gemeindehaus) im Zusammenhang mit Führungen/Veranstaltungen rund um den Alvensleben-Stollen; e) Absicherung Zufahrt Alvensleben-Stollen; 8. Information zu Gästeführern; 9. Mineralienbörse; 10. Veranstaltungsprogramm für das Jahr 2025; 11. Verschiedenes. Heimatkundler Albert Schäfer hat eine Übersicht der Förder- und Wetterschächte der Gruben auf dem Horhausener Spateisen-Gangzug erstellt, die an die Mitglieder verteilt wird. „Glück auf!“ Fred Jüngerich, Vorsitzender. Foto: Archiv BK – wwa