Veröffentlicht am 27. November 2024 von wwa

LINZ am Rhein – Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus in Linz am Rhein

Am 27. November 2024 um 14:54 Uhr wurde durch die Leitstelle Montabaur ein Brand in einem Wohnhaus an der Asbacher Straße in Linz gemeldet. Durch die sofort eintreffende Feuerwehr konnte der Brand bestätigt und bekämpft werden. Eine Personenrettung war nicht erforderlich. Aufgrund des Feuerwehr-Einsatzes kam es zu einer Vollsperrung der Asbacher Straße im Bereich der Einsatzstelle. Es entstand durch den Brand lediglich Sachschaden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Quelle: Polizei