Veröffentlicht am 27. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK Seniorenzentrum Altenkirchen besucht Theater Lampenfieber

Bereits seit dem letzten Besuch bei der Theatergruppe „Lampenfieber“ in Etzbach freuten sich die Bewohner des DRK Seniorenzentrums Altenkirchen auf das diesjährige Stück. Nicht wissend, was sie erwarten würde, fuhr man mit 30 Personen los, und schon während der Fahrt wurde von den Stücken der letzten Jahre erzählt, die immer so lustig waren, dass die Tränen liefen.

Gott sei Dank, sagten die Bewohner, sind wir auch dieses Jahr wieder eingeladen worden. Das ist jedes Jahr eines der Highlights, und wir sind so dankbar für diese große Geste der Theatergruppe Lampenfieber. Grade in Etzbach angekommen, ging es auch schon los. Das Licht im Saal wurde abgedunkelt, und ein Bühnenbild gleich einem alten Wohnzimmer erschien. Das Stück hieß „Lewerwurscht für Mon Cheriés“ und bereits nach kurzer Zeit liefen die Tränen vor Lachen.

Eine von Anfang bis Ende lustige Geschichte in drei Akten, die wieder einmal alle zu absoluten Lachsalven hinriss. Der Besuch hatte sich vollends gelohnt und alle fuhren froh gestimmt zurück ins Seniorenzentrum.