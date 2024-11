Veröffentlicht am 27. November 2024 von wwa

MEHREN – JFW Soziales Projekt der Jugendfeuerwehr Mehren

In Kausen fand die Abnahme der Jugendflammen 2 und 3 statt. Auch die Jugendfeuerwehr Mehren war mit sechs Kindern, davon drei Kinder Jugendflamme Stufe 2 und drei Kinder Jugendflamme Stufe 3, dabei. Wochen zuvor bereiteten sie sich bereits intensiv auf die feuerwehrtechnischen Prüfungen vor, die sie da erwarteten. Neben dem Setzen eines Standrohrs, Übungen in Erster Hilfe und dem Aufbau eines Schaumangriffs galt es für die drei Kinder der Jugendflamme Stufe 3, auch ein soziales Projekt zu gestalten.

Nach umfangreichen Überlegungen, wie dies wohl ausgestaltet werden könnte, kam man auf die Idee, das Projekt in Kooperation mit dem benachbarten Seniorenpflegehaus Sonnenhang zu gestalten. In Absprache mit den verantwortlichen Kräften entschieden sich die Kinder der Jugendfeuerwehr, eine Bank und einen Tisch aus Holz zu fertigen, die im Außenbereich des Seniorenpflegehauses als Spieltisch genutzt werden können. Hierfür wurde der Tisch mit einem passenden Mensch-Ärger-Dich-Nicht Feld gestaltet. Bei der Umsetzung des Projekts unterstützte die Kinder, neben dem Jugendwart Torben Schnabel, Ulrich Bitzer, der seine Werkstatt und das entsprechende Material zur Verfügung stellte. Hierfür bedankte sich die Jugendfeuerwehr Mehren vielmals. Außerdem ging ein Dank an den Dorfgemeinschaftsverein Mehren, der das Projekt finanziell unterstützte. Am Ende des Tages konnten die Kinder nicht nur ein tolles Projekt übergeben, sondern auch das verdiente Jugendflamme Abzeichen mit nach Hause nehmen.