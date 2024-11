Veröffentlicht am 27. November 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Schloßstraße: Arbeiten am 2. Bauabschnitt beginnen – Erster Abschnitt zwischen Hermann- und Langendorfer Straße wird im Frühjahr fertig

Die Neuwieder Schloßstraße wird weiter modernisiert: In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt (BA) im Bereich zwischen der Langendorfer Straße und der Engerser Straße. Um die Tiefbauarbeiten reibungslos durchführen zu können, wird dieser Abschnitt für den Durchgangsverkehr voll gesperrt.

Die Baufirma plant allerdings, zunächst nur eine Straßenseite zu bearbeiten. Dadurch bleibt die Straße für Anwohnerinnen und Anwohner sowie für den Lieferverkehr vorerst befahrbar. „Wir sind bemüht, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig den Baufortschritt zügig voranzutreiben“, betont Jwan Kado, Bauleiter der Straßen- und Tiefbauabteilung der Stadtverwaltung.

Die Arbeiten am 2. BA werden voraussichtlich bis zum Frühjahr 2026 laufen. Witterungsbedingte oder andere unvorhergesehene Verzögerungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Währenddessen schreiten die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen Hermannstraße und Langendorfer Straße gut voran. Aktuell werden Pflastersteine auf den Gehwegen verlegt. Die Bord- und Rinnenanlagen auf der Nordseite sind bereits fertiggestellt. Die Asphaltierung des ersten Bauabschnitts ist im Frühjahr vorgesehen. Danach ist dieser Straßenabschnitt vollständig fertiggestellt und kann wieder genutzt werden.

Die Arbeiten in der Straße hatten sich aufgrund der sehr alten und tief liegenden Versorgungsleitungen als aufwendig herausgestellt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden in die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts einfließen. Die Arbeiten am dritten Bauabschnitt (vor dem Schloss) laufen plangemäß.

Wichtig für die Bürgerinnen und Bürger: Die Kreuzung Schloßstraße/Langendorfer Straße bleibt bis ins Frühjahr uneingeschränkt passierbar. Der Knuspermarkt ist von der Maßnahme nicht betroffen.

Foto: In der Schloßstraße beginnen in Kürze auch die Ausbauarbeiten zwischen der Langendorfer Straße und der Engerser Straße. Foto: Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh