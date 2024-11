Veröffentlicht am 27. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Projektewerkstatt der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Engagierte Ehrenamtliche der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld trafen sich zur Projektewerkstatt im Rathaus Altenkirchen. Diese Werkstatt ist eine von mehreren regelmäßigen Treffen, die drei- bis viermal im Jahr im Rathaus stattfinden. Hier haben die Engagierten die Möglichkeit, sich auszutauschen, gegenseitig zu unterstützen und neue Informationen zu erhalten – eine wertvolle Gelegenheit zur Vernetzung.

Die Initiative, die vor fast 11 Jahren durch das Land Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen wurde, hat sich in dieser Zeit zu einem wichtigen Netzwerk für engagierte Bürgerinnen und Bürger entwickelt. Was einst in den Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld begann, hat inzwischen viele neue Aktivitäten hervorgebracht und begeistert immer mehr Menschen.

Der zentrale Baustein der Initiative ist das Angebot „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“. Ziel ist es, Menschen in der nachberuflichen Lebensphase sowie solche mit Zeit und Lebenserfahrung für das Ehrenamt zu gewinnen. Es geht darum, die eigenen Kompetenzen und Interessen einzubringen und mit anderen zusammen etwas zu bewirken.

„Ich bin dabei!“ – Dieser einfache, aber kraftvolle Aufruf ist die Einladung, sich aktiv in die Gemeinschaft einzubringen. Die Initiative bietet eine Vielzahl an Projekten und sie fördert das Engagement und ermöglicht es allen Interessierten, sich in den unterschiedlichsten Bereichen zu beteiligen.

Derzeit sind 12 Projektgruppen in der Verbandsgemeinde aktiv, die ein breites Themenspektrum abdecken. Dazu gehören unter anderem die „Wandervögel“, die „Gartengruppe“ und die „Spaß am Werken“-Gruppe, ebenso wie ein interkulturelles Treffen in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Rhein-Sieg e.V. und viele mehr. Die Vielfalt der Aktivitäten zeigt, wie lebendig und dynamisch auch das ungebundene Ehrenamt in der Verbandsgemeinde ist.

Die Verwaltung unterstützt unter anderem die Projektgruppen aktiv bei der Antragstellung für Fördermittel, der Öffentlichkeitsarbeit sowie bei der Klärung von organisatorischen Fragen. Dies gewährleistet, dass die ehrenamtlichen Initiativen die nötige Unterstützung erhalten, um ihre Projekte erfolgreich umzusetzen.

Zu Beginn des Treffens nutzte die Beigeordnete Petra Eul-Orthen, unter anderem zuständig für den Geschäftsbereich „Ehrenamt“, die Gelegenheit, sich den Teilnehmenden vorzustellen und ihre Wertschätzung für deren Engagement auszudrücken. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie vielfältig und kreativ das Ehrenamt in unserer Verbandsgemeinde ist. Ihre Arbeit macht einen echten Unterschied und bereichert unsere Gemeinschaft“, betonte Petra Eul-Orthen in ihrer Ansprache.

Anschließend präsentierten die Teilnehmenden der verschiedenen Gruppen ihre bisherigen Aktivitäten, berichteten von Fortschritten, neuen Vorhaben und den benötigten Unterstützungsmaßnahmen für die kommenden Monate. Die ehrenamtlichen Moderatorinnen Brigitte Kuss und Geo Hillen stellten zudem den Jahresplan 2025 vor, der neben weiteren Projektewerkstätten auch Unternehmungen in der Region vorsieht. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, ihre Anregungen und Ideen einzubringen, die in die Planung für das kommende Jahr aufgenommen werden sollen. Dieses Mal war auch eine Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Kirner Land, Laura Torjan, mit von der Partie. Sie nutzte die Gelegenheit, sich Tipps und Ideen für die Ehrenamtsarbeit in ihrer Verbandsgemeinde mitzunehmen und sich mit den Teilnehmenden auszutauschen.

Für Interessierte, die sich der Ehrenamtsinitiative anschließen möchten, sind die Kontaktdaten der jeweiligen Gruppen auf der Webseite der Verbandsgemeinde im Bereich „Ehrenamt“ zu finden. Jede Gruppe freut sich über neue Gesichter und tatkräftige Unterstützung. Das nächste Treffen der Ehrenamtsinitiative findet im Februar 2025 statt. Die Ehrenamtsinitiative bleibt auch im kommenden Jahr ein lebendiges Forum für den Austausch und die Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement.

Weitere Informationen können bei Rebecca Seuser, Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, telefonisch unter 02681-85-250 oder per E-Mail an rebecca.seuser@vg-ak-ff.de angefragt werden.

Foto: Teilnehmende der Initiative „Ich bin dabei!“ gemeinsam mit der zuständigen Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Petra Eul-Orthen