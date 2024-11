Veröffentlicht am 27. November 2024 von wwa

ST KATHARINEN – Geschwindigkeitsmessungen in St. Katharinen

Dienstagvormittag führten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei in St. Katharinen Geschwindigkeitsmessungen durch. Aufgrund von Bürgerbeschwerden sind die Messungen in der Kirchstraße und in der Hochstraße durchgeführt worden. In der Kirchstraße ist die Geschwindigkeit innerhalb der geschlossenen Ortschaft auf 30 km/h begrenzt. Bei geringen Verkehrsaufkommen ist erfreulicherweise kein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt worden. Bei der anschließenden Kontrolle in der Hochstraße (50 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft) ahndeten die Polizeibeamten sechs Verstöße im Verwarngeldbereich. Quelle: Polizei