Veröffentlicht am 27. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Geschwindigkeitskontrollen im Bereich von Schulen in Altenkirchen und Hamm (Sieg)

Dienstag, 26. November 2024, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen im Bereich von Schulen durch. An der ersten Kontrollstelle in Altenkirchen, in der Siegener Straße, konnten acht Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Bei der anschließenden Kontrolle in Hamm (Sieg), in der Martin-Luther-Straße, hielten sich zwei Fahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei