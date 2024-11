Veröffentlicht am 27. November 2024 von wwa

NEITERSEN – Verkehrsunfallflucht auf der B 256 in Neitersen

In der Zeit zwischen Montag, 25. November 2024, 22.00 Uhr, und Dienstag,November 2024, 06.30 Uhr, ereignete sich in Neitersen ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer die Rheinstraße, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Flammersfeld. In Höhe des Ortseinganges Neitersen fuhr er über einen Fahrbahnteiler (Verkehrsinsel) und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Der Verursacher entfernte sichanschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle: Polizei