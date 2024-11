Veröffentlicht am 26. November 2024 von wwa

WISSEN – Stadtführung in Wissen am Samstag

Im Rahmen des Weihnachtszaubers am/im Hotel Germania gibt es am Samstag, dem 30. November um 15:30 Uhr eine Stadtführung mit Dagmar Ueckerseifer unter dem Motto „Bauwerke, Menschen und Geschichten“. Treffpunkt ist am Hotel Germania (Oststraße in Wissen). Die Teilnahme an dieser Führung ist kostenlos, da sie vom Hotel angeboten wird. Eine Anmeldung in der Tourist-Information Wisserland (Tel. 02742 2686) oder im Hotel Germania (Tel. 02742 913460) ist jedoch notwendig. Maximale Teilnehmerzahl sind 20 Personen. Infos zur Führung auf Wisserland.de (Freizeit).