Veröffentlicht am 26. November 2024

WALDBREITBACH – Erfolgreiche Woche für Sportler des VfL Waldbreitbach – Tischtennisspieler präsentieren ihr Können

Drei Siege und ein Unentschieden sorgten jetzt für zufrieden Stimmung in der Tischtennisabteilung des VfL Waldbreitbach. Nachdem kürzlich die Hobbymannschaft mit 3:7 gegen Niederberg knapp den Kürzeren gezogen hatte, sorgte noch am gleichen Spieltag die 2. und 3. Mannschaft für Siege in ihrer jeweiligen Spielklasse. „Auch ohne Spitzenspieler Michael Schmitz konnte die 2. Mannschaft um Kapitän Gunther Noll einen knappen 6:4 Sieg einfahren. Ein stark aufspielender Oliver Hanke und Gunther Noll steuerten jeweils mit zwei Siegen im Einzel zum Erfolg bei“, freut sich Abteilungsleiter Jörg Weißenfels.

Gleichzeitig fuhr die 3. Mannschaft in heimischer Halle gegen den VfL Neuwied einen souveränen Sieg ein. „Hierbei blieb Michael Beyer einmal mehr ohne Niederlage und konnte mit seiner nunmehr 17:1 Bilanz im Einzel einen großen Teil zum Sieg seiner Mannschaft beisteuern“, berichtet Weißenfels. Zu den nächsten Spielen werden am Dienstag, 3. Dezember der TTC Bad Hönningen und am Freitag, 6. Dezember der SV Rheinbreitbach jeweils ab 19 Uhr in der Sporthalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1) erwartet. „Hier wird die Mannschaft versuchen, den aktuell 3. Tabellenplatz zu verteidigen“, betont Weißenfels.

Die 2. Mannschaft, bestehend aus Michael Schmitz, Gunther Noll, Daniel Schneider und Oliver Hanke, „beschließt mit einer starken Teamleistung in Maischeid die Hinrunde auf einem guten 4. Platz.“

Die 1. Mannschaft war in der Spielwoche beim Tabellenführer aus Pellenz am Tisch. Nicht zuletzt durch eine 4:0 Bilanz im hinteren Paarkreuz konnte ein durchaus überraschender 7:3 Sieg erreicht werden, sodass die Mannschaft sich nun mit 18:4 Punkten vor dem letzten Spieltag der Hinrunde auf Rang 3 der Tabelle wiederfindet. Das letzte Spiel findet am Samstag, 30. November um 16 Uhr in der Sporthalle in Waldbreitbach statt.

Die 4. Mannschaft wird nach drei Wochen Pause am Freitag, 29. November zu Gast in Horhausen sein und in der darauffolgenden Woche die Hinrunde in einem weiteren Auswärtsspiel beim TTC Maischeid beenden.

Wer Interesse am Tischtennissport hat: Das Training für erwachsene Tischtennisspieler findet dienstags und freitags von 19.30 bis 22 Uhr statt. Kinder- und Jugendliche treffen sich auch dienstags und freitags, aber von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr ebenfalls in der Turnhalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1). Weitere Informationen gibt es bei Abteilungsleiter Jörg Weißenfels per E-Mail an tischtennis@vfl-waldbreitbach.de