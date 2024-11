Veröffentlicht am 26. November 2024 von wwa

KOBLENZ – Diebstahl aus geparktem Fahrzeug in Koblenz

Am 26. November 2024, gegen 07:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Lahnstein ein geparktes Fahrzeug mit eingeschlagenen Scheiben in der Emser Straße in Koblenz-Pfaffendorf gemeldet. In dem Zeitraum zwischen 25. November 2024, 22:00 Uhr und 26. November 2024, 05:00 Uhr schlugen Unbekannte die Seiten- und Heckscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Die Polizei bittet um Mithilfe in Hinblick auf weitere Hinweise möglicher Zeugen. Gab es im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen? Quelle: Polizei