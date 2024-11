Veröffentlicht am 26. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Niedererbacher Frauenchor begeistert Bewohner im DRK-Seniorenzentrum

Es besteht schon seit über zehn Jahren eine wunderschöne Freundschaft zwischen den Bewohnern, Mitarbeitern des DRK Seniorenzentrums Altenkirchen und dem Frauenchor Niedererbach in den letzten Jahren entwickelt hat. Schon einige Male war der Chor zu Gast und wiederholte dies am Sonntag. Das Wetter herbstlich trüb und das Café Mocca schien mal wieder aus allen Nähten zu platzen, als die Sängerinnen des Frauenchores Niedererbach sowohl moderne als auch altbekannte Lieder wundervoll erklingen ließen. Besonders beim „Westerwaldlied“ und dem „Vater unser“ von Hanne Haller sangen alle Anwesenden kräftig mit und das endete jeweils mit besonders kräftigem Applaus. Ein wunderschöner Nachmittag endete in einem gemütlichen Kaffeetrinken. Foto: Archiv BK – wwa