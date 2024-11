Veröffentlicht am 26. November 2024 von wwa

KOBLENZ – Mehrere Einbrüche und PKW-Aufbrüche im Koblenzer Stadtgebiet

In der Nacht zwischen 25. und 26. November 2024 kam es in der Koblenzer Altstadt zu insgesamt sechs bekannt gewordenen Einbrüchen in verschiedene Geschäfte. Betroffen waren diverse Geschäfte in der Schloßstraße, Firmungsstraße, Löhrstraße und dem Altlöhrtor. Darüber hinaus wurden am Dienstagmorgen fünf PKW-Aufbrüche angezeigt. Die Tatörtlichkeiten lagen allesamt in der südlichen Vorstadt im Bereich der Kurfürstenstraße, Mainzer Straße und Roonstraße. Die Fahrzeuge wurden dabei beschädigt und diverse Gegenstände daraus entwendet. Die Kriminalpolizei Koblenz bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat seit Montagabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann sonstige Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0261/92156-390 zu melden. Quelle: Polizei